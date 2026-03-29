Länderspiele Vier Tore für ein Halleluja
Der Bundestrainer Julian Nagelsmann gewinnt mit dem Sieg im WM-Test gegen die Schweiz wichtige Erkenntnisse. Nun sollen sie gegen Ghana zum Tragen kommen.
Der Bundestrainer Julian Nagelsmann gewinnt mit dem Sieg im WM-Test gegen die Schweiz wichtige Erkenntnisse. Nun sollen sie gegen Ghana zum Tragen kommen.
Es hat geschmerzt. Joshua Kimmich lag ungewöhnlich lange am Boden, als er während der zweiten Hälfte einen Schlag von Johan Manzambi ins Gesicht abbekam. Nach einer längeren Behandlungspause ging es für den Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft schließlich weiter – und nach dem 4:3-Sieg in der Schweiz war das Ganze schnell beiseite geschoben. „Es tat kurz weh, aber jetzt ist es wieder in Ordnung“, sagte der Rechtsverteidiger mit einem Pflaster auf der dicken Oberlippe. Der nächste Gegner an diesem Montag (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart kann kommen. Ghana ist es und wird der Abwehr ebenso einiges abverlangen.
Am kommenden Wochenende finden zum Abschluss der Weltcup-Saison erneut Skiflug-Wettkämpfe der Frauen und Männer statt, dann im slowenischen Planica. Wann gesprungen wird, zu welchen Uhrzeiten die Wettbewerbe im Skifliegen stattfinden und wo Fans die Wettkämpfe live im TV und im Livestream verfolgen können. Das sind die wichtigsten Infos im Überblick.