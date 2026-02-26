Lärm in Hildrizhausen: Tempo 40 bleibt – und wird ausgeweitet

Autofahrer müssen in Hildrizhausen auch weiterhin vom Gas gehen. Das Tempolimit von 40 Stundenkilometern bleibt in der Ortsdurchfahrt erhalten – und soll sogar noch ausgeweitet werden. Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig beschlossen.

Der beschlossene Lärmaktionsplan Stufe vier sieht außerdem Tempo 40 entlang der Ehninger Straße zwischen der bestehenden Tempo-40-Beschränkung und dem Ortsausgang vor. Dazu kommt ganztags ein Tempolimit von 50 Stundenkilometern 100 Meter hinter dem Ortsschild in Richtung Ehningen auf der Kreisstraße 1000.

Was das Landratsamt zu Tempo 40 in Hildrizhausen sagt

Dieser Entscheidung gehen mehrmonatige Vorbereitungen voraus. Nach der Vorstellung des Themas im Gemeinderat am 18. November 2025 wurden die Träger öffentlicher Belange sowie die Öffentlichkeit um Stellungnahmen gebeten. Rückmeldungen gingen allerdings nur von Ersteren ein.

Schon 100 Meter vor dem Ortseingang Hildrizhausens soll Tempo 50 gelten. Foto: Stefanie Schlecht

Das Landratsamt in Böblingen beispielsweise empfiehlt aufgrund der Zahl der vom Lärm betroffenen Menschen in Hildrizhausen eine ganztägige Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Stundenkilometern entlang der Kreisstraße 1000. Dem widerspricht der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart, der bereits durch eine Begrenzung auf Tempo 40 Auswirkungen auf die i n diesem Abschnitt verkehrenden Buslinien 751 und 752 und damit ein „Ausbremsen“ des Öffentlichen Personennahverkehrs befürchtet.

Auch der Fahrbahnbelag soll getauscht werden – aber nur im Rahmen von regulären Bauarbeiten

Verkehrsplaner Wolfgang Wahl vom beauftragten Büro Rapp hatte den schlussendlich beschlossenen Vorschlag unterbreitet. Er riet ebenfalls, bei Tempo 40 zu bleiben, und zugleich dessen Wirkungsbereich entlang der Kreisstraße 1000 / Ehninger Straße auszuweiten sowie ganztags ein Tempolimit von 50 Stundenkilometern im Bereich 100 Meter vor und nach dem Ortsein- und -ausgang einzuführen.

Gleichzeitig beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, den Lärmaktionsplan formal abzuschließen und bei den zuständigen Verkehrsbehörden die Umsetzung der darin festgesetzten Maßnahmen zu beantragen. Flankierend werden im Hildrizhausener Lärmaktionsplan Anzeigen und Kontrolle der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sowie der Einbau eines lärmmindernden Fahrbahnbelags überall dort genannt, wo der Lärm das zulässige Maß überschreite. Es werde allerdings kein intakter Belag ausgetauscht, stellte Bürgermeister Matthias Schöck klar, sondern nur dann, wenn ohnehin eine Sanierung anstehe. „Lärmmindernder Belag ist kaum mehr teurer als herkömmlicher.“