Lärm in Hildrizhausen Tempo 40 bleibt – und wird ausgeweitet
Die Mitglieder des Gemeinderats in Hildrizhausen sind sich einig: Das Tempolimit in der Ortsdurchfahrt soll bleiben. Und nicht nur das: Es soll auch noch an anderer Stelle gelten.
Die Mitglieder des Gemeinderats in Hildrizhausen sind sich einig: Das Tempolimit in der Ortsdurchfahrt soll bleiben. Und nicht nur das: Es soll auch noch an anderer Stelle gelten.
Autofahrer müssen in Hildrizhausen auch weiterhin vom Gas gehen. Das Tempolimit von 40 Stundenkilometern bleibt in der Ortsdurchfahrt erhalten – und soll sogar noch ausgeweitet werden. Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig beschlossen.