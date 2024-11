Eine Initiative in Schmiden sammelt Unterschriften für die Rückkehr zur alten Geschwindigkeitsbegrenzung – weil es jetzt offenbar lauter ist als vorher.

Sascha Schmierer 03.11.2024 - 16:08 Uhr

Weil die Lärmwerte vor allem in den Nachtstunden zu hoch sind, hat die Stadt Fellbach für viele Durchfahrtsstraßen eine Tempo-30-Regelung beschlossen. Doch die im Lärmaktionsplan festgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung stößt offenbar auch bei Anwohnern nicht auf einhellige Begeisterung. Als Sprecher einer im Stadtteil Schmiden gegründeten Bürgerinitiative mit dem Titel „50 statt 30“ hat sich jetzt Dejan Kosanovic an die Redaktion gewandt – und beklagt, dass es seit der Aufstellung der Schilder in der Fellbacher Straße eher lauter denn leiser geworden ist. „Was das Ziel der Lärmminderung betrifft, zeigen sich bisher keine deutlich positiven Effekte. Während es abends etwas ruhiger geworden ist, ist die Straße tagsüber durch Stau und Verstopfung lauter als zuvor“, formuliert der 21-Jährige. Bemängelt wird von den Anwohnern, dass der Lärmaktionsplan nur auf theoretischen Berechnungen fußt, aber keine konkret für Fellbach gültigen Belege über die Wirksamkeit beinhaltet. „Die jetzt gültige Geschwindigkeitsreduzierung wurde ohne Wissen und ohne direkte Beteiligung der Anwohner beschlossen und hat zu erheblichen Einschränkungen im Alltag vieler Bürger geführt“, fasst Kosanovic zusammen.