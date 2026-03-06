Lärmaktionsplan in Sindelfingen Klage der Umwelthilfe im Nacken – Ist Tempo 30 die Lösung?
06.03.2026 - 15:53 Uhr
Straßenlärm macht krank. Deshalb müssen Bund, Länder und Kommunen Pläne erstellen, wie sie den Verkehrslärm für die Bürger reduzieren können. Bis Juli 2024 sollten diese Pläne eigentlich fertig sein. Doch viele Städte und Kommunen, darunter auch Sindelfingen und Stuttgart, haben diese Frist versäumt. Deshalb hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) im Februar 2025 Klage gegen bundesweit 25 Städte eingereicht.