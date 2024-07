Hier soll es in Filderstadt leiser werden

Die Filderstädter Stadtverwaltung arbeitet an einem neuen Lärmaktionsplan. Ziel: die Lebensqualität für die Bürgerschaft erhöhen. Dafür sind Temporeduzierungen und Belagssanierungen unumgänglich. Wo könnte etwas passieren?

Caroline Holowiecki 17.07.2024 - 14:59 Uhr

Sieben Jahre ist es her, dass der geltende Lärmaktionsplan der Stadt Filderstadt beschlossen wurde. Tatsächlich muss er regelmäßig überprüft werden, und diese Aktualisierung läuft momentan. „Damit haben wir letztes Jahr angefangen“, sagt Simone Schwiete aus dem Umweltschutzreferat der Stadtverwaltung. Diverse Verkehrszählungen wurden durchgeführt an Straßen, auf denen mehr als 4000 Fahrzeuge am Tag fahren. Die Lärmwirkung wurde nicht gemessen, sondern berechnet.