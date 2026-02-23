Seit Ende 2023 ist eine Lärmschutzwand an der Bahnstrecke bei Maichingen kaputt. Auf Drängen der Stadt hat die Bahn jetzt einen Zeitplan für Interimslösung und Neubau benannt.
23.02.2026 - 17:30 Uhr
Nach Intervention der Stadt Sindelfingen hat die Deutsche Bahn nun erstmals einen verbindlichen Zeitplan für die Wiederherstellung der eingestürzten Lärmschutzwand in Maichingen vorgelegt. Demnach soll eine Interimslösung ab Frühjahr 2026 umgesetzt werden, der endgültige Neubau ist für Mai 2027 vorgesehen. Damit liegt erstmals seit dem Einsturz Ende 2023 ein konkreter Fahrplan für die Wiederherstellung vor.