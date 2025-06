Der Iran hat im Krieg gegen Israel zwei Ziele: Teheran will nach innen und außen demonstrieren, dass sich die Islamische Republik nicht von israelischen Luftangriffen einschüchtern lässt und der Iran will so wirksam zurückschlagen, dass Israel das Feuer einstellt. Bisher setzt der Iran sein großes Raketenarsenal gegen Israel ein, um diese Ziele zu erreichen. Teheran hat noch andere Möglichkeiten, doch diese sind riskant.