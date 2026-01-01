Läufe in Hofen und Leinfelden Mit dicker Backe zum Streckenrekord
Beim Hofener Silvesterlauf und Leinfeldener Neujahrslauf sorgen zwei Frauen für die Topergebnisse – eine trotz zahnärztlichem Handicap.
Wie sagte die lachende Siegerin? „Eigentlich wollte ich hier nur einen lockeren Trainingslauf absolvieren und hatte nicht die Absicht, zu gewinnen.“ Doch manchmal kommt es eben anders als gedacht – in diesem Fall für Katrin Ochs. Obwohl nach einer Zahnoperation mit „dicker Backe“ unterwegs, hat die mehrfache deutsche Altersklassen-Meisterin der weiblichen Konkurrenz beim 26. Hofener Silvesterlauf keine Chance gelassen. Die 48-Jährige von der LG Filder rannte auf der 9,3 Kilometer langen Distanz entlang des Neckars allen anderen davon. Damit nicht genug: In 36:59,9 Minuten gelang ihr auch noch ein Streckenrekord.