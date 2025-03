An diesem Wochenende startet die Fußball-Landesliga, Staffel 2, in das Pflichtspieljahr. Beim Tabellenführer aus Donzdorf herrscht Ungewissheit über die Zukunft. Wo sehen sich alle 16 Mannschaften?

Es ist eine Nachricht, die kurz vor dem Jahresauftakt der Fußball-Landesliga, Staffel 2, für mächtig Wirbel sorgt: Der Spitzenreiter aus Donzdorf befindet sich in finanziellen Nöten, im Raum steht ein Komplett-Rückzug des Teams aus dem Spielbetrieb. Der bisherige Dreikampf um den Aufstieg könnte dadurch zu einem Duell zwischen den beiden Mannschaften zusammenschrumpfen, die dem Tabellenführer direkt im Nacken sitzen. Stand Freitagnachmittag führt dieser die Liga mit einem Pünktchen vor dem TSV Weilimdorf an. Das Team von Noch-Trainer Manuel Fischer spürt aber selbst den Atem des SV Waldhausen, der zwei Punkte dahinter auf Rang drei liegt.

Vor dem ersten Spieltag des Jahres – es ist der zweite der Rückrunde, die bereits zum Ende des vergangenen Jahres gestartet war – ist die Lage im Tabellenkeller eindeutiger: Der SV Rohrau mit mickrigen zwei Punkten und der TV Darmsheim mit vier Zählern sind bereits abgeschlagen. Darüber kämpft jedoch beinahe die halbe Liga noch ums Überleben.

Meistertipps, eigene Ziele und Transfers

Traditionell haben einige Teams in der Winterpause ihren Kader noch einmal aufgerüstet. Andere wie Tabellenführer Donzdorf haben einen schmerzhaften Spielerschwund hinter sich. Zum Rückrundenstart am kommenden Wochenende lohnt sich ein Blick auf alle Mannschaften der Staffel 2 der Landesliga Württemberg. Je ein Funktionär pro Verein nannte seinen Meistertipp samt Begründung und fügte das eigene sportliche Ziel an. Zudem sind alle Transfers sowie Trainerwechsel aufgeführt.

Donzdorfer JC (Tabellenplatz 1, 37 Punkte)

Wie erwähnt, steht die gesamte Saison des aktuellen Spitzenreiters aus Donzdorf wegen Geldproblemen auf der Kippe. In der Winterpause kam es zu einem regelrechten Aderlass, gleich sieben Spieler suchten das Weite. Mittlerweile ist Trainer Tobias Flitsch von seinem Amt zurückgetreten. Das Rückrundenauftaktspiel gegen den TV Darmsheim wurde bereits abgesagt. Nach dem Termin beim Insolvenzverwalter am Freitag ist aber noch keine Entscheidung gefallen, wie es danach weiter gehen soll. Kommt es tatsächlich zum Aus in der Liga? Ismail Kezmez, Pressewart bei Donzdorf, sagt über die derzeitige Situation: „Wir führen aktuell und in den nächsten Tagen viele Gespräche. Es wird sich zeigen, wie es weiter geht. Stand jetzt ist noch alles möglich.“

Zugänge: –

Abgänge: Ivan Cabraja (Mittelfeld, Young Boys Reutlingen), Marvin Hellmann (Tor, TSV Bernhausen), Nermin Ibrahimovic (Angriff, Vereinslos), Pietro Maglio (Abwehr, FV Vorwärts Faurndau), Dominik Renz (Angriff, TV Echterdingen), Ali Yilmaz (Tor, TSB Gmünd), Ioannis Nalbantis (Abwehr, GFV Odyssia Esslingen).

TSV Weilimdorf (Tabellenplatz 2, 36 Punkte)

Spielleiter Michael Bachmann: „Ich hoffe auf ein großes Finale am letzten Spieltag, wenn Waldhausen zu uns nach Weilimdorf kommt. Dann würden wir sehr gerne den Meisterwimpel übernehmen. Damit würde ein kleiner Traum in Erfüllung gehen. Die Mannschaft will auf jeden Fall unbedingt, und alle wollen dem Trainer einen guten Abschluss geben.“

Zugänge: Admir Fajic (Tor, GSV Maichingen), Yasin Kadir Yilmaz (Mittelfeld, Türkspor Neckarsulm).

Abgänge: Dominik Ferdek (Tor, GSV Maichingen), Douglas Knappe (Angriff, ESV Südstern Singen).

SV Waldhausen (Tabellenplatz 3, 34 Punkte)

Trainer Jens Rohsgoderer: „Meisterschaftstipps gebe ich schon seit 15 Jahren nicht mehr ab, das ist nichts Persönliches (lacht). Aber ich glaube, dass die ersten vier die Plätze eins und zwei unter sich ausmachen werden. Ich rechne also auch noch mit Sindelfingen. Wir selber hoffen, dass wir wieder so gut reinkommen wie in der Hinrunde – dabei war das eigentlich gar nicht das Ziel, ganz oben mitzuspielen. Aktuell machen uns ein paar Krankheiten zu schaffen, das heißt, wir müssen den März irgendwie rumkriegen. Danach entspannt sich die Lage hoffentlich wieder.“

Zugänge: –

Abgänge: Michel Wegele (Mittelfeld, TSG Schnaitheim).

VfL Sindelfingen (Tabellenplatz 4, 26 Punkte)

Trainer Maik Schütt: „Ich denke, dass es Weilimdorf machen wird. Ich kam ja erst im September zur Sindelfingen und habe noch nicht gegen sie gespielt, aber das was ich gesehen habe, ist eine sehr gut strukturierte Mannschaft. UNs selbst erwartet ein hartes Auftaktprogramm mit vielen Derbys. Es wird aber hoffentlich trotzdem ein besserer Start als in der Hinrunde. Das Ziel ist, am Ende unter den Top Fünf in der Tabelle zu landen.“

Zugänge: Emil Lüdemann-Ravit (Tor, Barton College/USA).

Abgänge: Robin Beurenmeister (SF Gechingen), Felix Franke (Angriff, VfL Herrenberg).

MTV Stuttgart (Tabellenplatz 5, 26 Punkte)

Trainer Björn Lorer: „Mit dem Spitzenreiter Donzdorf rechne ich nicht, weil es dort, was man so hört, finanzielle Probleme geben soll. Ich trau es eher dem SV Waldhausen zu. Die haben in der Vorrunde einen sehr gefestigten Eindruck gemacht und in Stürmer Kevin Maier einen außergewöhnlichen Spieler in ihren Reihen, der unheimlich effektiv ist und eklig zu bespielen ist. Meiner Meinung hat sich das auch auf das ganze Team übertragen.“

Zugänge: Paolo Carbone (Mittelfeld, Rückkehr vom Auslandssemester), Din Redzic (Abwehr, Stuttgarter Kickers).

Abgänge: Ricardo Boroni (Tor, TV Echterdingen), Berin Kardumovic (Mittelfeld, FSV Bietigheim-Bissingen II).

SC Geislingen (Tabellenplatz 6, 25 Punkte)

Trainer Benjamin Bilger: „Ich denke, es wird sich zwischen Weilimdorf und Waldhausen entscheiden. Die zwei sind sehr konstant und auch der Abstand zum restlichen Feld ist groß. Mein heißer Tipp ist Weilimdorf, weil die den stärksten Kader haben. Für uns lautet das Ziel, sich zu stabilisieren, eine ruhige Rückrunde zu spielen und zwischen Platz vier und sieben zu landen. Vor der Saison hatten wir gehofft, oben anzuklopfen, aber dafür fehlt uns noch die Konstanz.“

Zugänge: Julius Boni (Mittelfeld, SGM TSV Bad Überkingen/SSV Hausen), Stergios Chatzoglou (Tor, FC Donzdorf), Karlo Mandir (Mittelfeld, FC Heiningen), Christian Schmohl (Abwehr, SG Bettringen).

Abgänge: Mohamad Dhainy (Mittelfeld, TV Altenstadt), Heiko Schmid (Tor, TSV Essingen), Enis Smajic (Tor, Croatia Geislingen).

TSV Ehningen (Tabellenplatz 7, 25 Punkte)

Trainer Johannes Pfeiffer: „Ich denke, der TSV Weilimdorf wird es machen. Sie sind die beste Mannschaft. Donzdorf hat jetzt ein paar Abgänge, da wird es voraussichtlich nicht mehr so laufen. Für uns ist ein konkretes Ziel aufgrund der angespannten Personalsituation schwierig. Wir hatten im Winter ebenfalls Abgänge und deshalb einen dünnen Kader. Hinzu kommt, dass es beim Wechsel von Stefano Meola Unstimmigkeiten bei der Ablöse gab und der deshalb nicht spielberechtigt sein wird. Außerdem hat sich Rückkehrer Fabian Seitz erneut schwer verletzt. Es gilt also gut durchzukommen, dass nicht viel passiert, alle fit bleiben und wir die Kräfte für die nächste Runde bündeln.“

Zugänge: Stefano Meola (Abwehr, FC Gärtringen/nicht spielberechtigt).

Abgänge: Kevin Flaig (Mittelfeld, GSV Maichingen), Max Horn (Angriff, SpVgg Holzgerlingen), Wisdom Noah Neumann (Angriff, Fußballpause).

FV Sportfreunde Neuhausen (Tabellenplatz 8, 24 Punkte)

Spielertrainer Ugur Yilmaz: „Ich habe zwei Favoriten: Weilimdorf und Waldhausen werden es unter sich ausmachen, auch weil es in Donzdorf ja etwas Trubel und einige Abgänge gab. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen: Weilimdorf. Wir wollen in unserem Jahr das vor der Runde ausgegebene Ziel, den Nicht-Abstieg so schnell wie möglich erreichen.“

Zugänge: Tim Brückner (Tor, TSV Bernhausen II), Kalle Maier (Angriff, FC Esslingen).

Abgänge: Alexander Busse (Tor, Ziel unbekannt), Marco Caruso (Mittelfeld, SV Bonlanden), Davide Di Marzo (Mittelfeld, TSV Harthausen), Tim Steck (Tor, SV Sveti Sava Reutlingen).

TSGV Waldstetten (Tabellenplatz 9, 24 Punkte)

Trainer Patrick Krätschmer: „Mein Tipp ist Weilimdorf. Das war bisher die beste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben – sowohl individuell als auch im Zusammenspiel. Unsere eigene Mannschaft ist sehr, sehr jung, und wir hatten im Sommer einen Riesenumbruch, mussten elf Neuzugänge integrieren. Deswegen ist unser Ziel in erster Linie, die jungen Spieler zu entwickeln und attraktiven Fußball zu spielen. Und wir wollen die Punkteausbeute der Hinrunde übertreffen.“

Zugänge: Joshua Szenk (Mittelfeld, SG Dettingen-Dingelsdorf).

Abgänge: Massimo Sgroia (Mittelfeld, SG Bettringen). Vinzenz Rembs (Abwehr, studienbedingt).

TSV Bernhausen (Tabellenplatz 10, 22 Punkte)

Trainer Roko Agatic: „Für mich ist Weilimdorf der Topfavorit. Sie sind spielerisch sehr stark und haben einen guten Kader zusammen. Aber auch Waldhausen ist sehr schwierig zu bespielen. Mit Donzdorf als Meister rechne ich nicht, auch wegen der vielen Abgänge. Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Das hat der Verein in der Landesliga noch nie geschafft, aber dieses Jahr sind wir guter Dinge. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kader und unserer Vorbereitung – jetzt gilt es, das auf dem Platz zu zeigen.“

Zugänge: Bogdan Rangelov (Mittelfeld, OFK Beograd Stuttgart), Marvin Hellmann (Tor, Donzdorfer JC), Mehmet Karakus (Mittelfeld, SpVgg Cannstatt), Uros Stanisic (Angriff, A-Jugend MTV Stuttgart), Emre Topal (Mittelfeld, SV Böblingen II).

Abgänge: Plator Gashi (Tor, KF Kosova Bernhausen), Ante Glibo (Tor, SV Vahingen), Georgios Kessapidis (Angriff, TSV Musberg), Milan Sasa Milic (Mittelfeld, VfB Neckarrems), Alen Neskic (Angriff, ABV Stuttgart), Sebastian Oehme (Abwehr, MTV Stuttgart II), Aron Zogaj (Abwehr, KF Kosova Bernhausen).

TSV Bad Boll (Tabellenplatz 11, 20 Punkte)

Trainer Fabio Morisco: „Es ist immer schwierig, das nach einer langen Pause zu beurteilen. Meister wird vermutlich der, der am besten aus der Vorbereitung kommt. Am Ende wird es sich aus meiner Sicht zwischen Weilimdorf und Waldhausen entscheiden. Weilimdorf ist in der Breite das beste Team. Wir selbst stehen mit dem Rücken zur Wand und nur knapp über dem Strich. Deshalb wollen wir – auch wenn es schwierig wird, weil es alle wollen – so schnell es geht ins sichere Fahrwasser kommen und 40 Punkte sammeln. Aus sportlichen und wirtschaftlichen Gründen mussten wir unseren Kader verkleinern und uns von vier Spielern trennen, die eher weniger zum Zug kamen. Mit 24 Spielern sind wir dennoch gut aufgestellt.“

Zugänge: Emil Braun (Abwehr, A-Jugend SSV Reutlingen).

Abgänge: Elisandro Ferreira (Angriff, VfB Reichenbach/Fils), Ebrima Joof (Angriff, SGM Wernauer SF/Westcity United FC), André Kriks (Angriff, TSV Weilheim/Teck), Alessio Setzu (Mittelfeld, TSV Jesingen).

GSV Maichingen (Tabellenplatz 12, 19 Punkte)

Trainer Thomas Wohland: „Letztendlich werden die drei, die aktuell oben stehen – Donzdorf, Weilimdorf und Waldhausen – es unter sich ausmachen. Sie haben sich bereits einen gewissen Vorsprung erarbeitet. Für uns zählt nur der Klassenerhalt.“

Zugänge: Dominik Ferdek (Tor, TSV Weilimdorf), Kevin Flaig (Mittelfeld, TSV Ehningen).

Abgänge: Admir Fajic (Tor, TSV Weilimdorf), Joshua Kabisch (Abwehr, TuS Metzingen), Vincent Kabisch (Angriff, TuS Metzingen).

SV Böblingen (Tabellenplatz 13, 18 Punkte)

Trainer Thomas Siegmund: „Die drei vorne werden es unter sich ausmachen. Wenn ich mein Geld setzen müsste, würde ich auf Weilimdorf tippen. Für uns sollte erst einmal das Minimalziel „Nicht-Abstieg klarmachen“ zählen. Dann schauen wir, was nach oben möglich ist.“

Zugänge: –

Abgänge: Marvin Beck (Angriff, TSF Dornhan), Nick Preuss (Abwehr, SpVgg Holzgerlingen), Emre Topal (Mittelfeld, TSV Bernhausen).

SG Bettringen (Tabellenplatz 14, 18 Punkte)

Spielleiter Sebastian Sorg: „Ich denke, dass Weilimdorf und Waldhausen die Meisterschaft unter sich ausmachen werden. Aber auch Sindelfingen war gegen uns in der Hinrunde sehr stark. Mit unseren eigenen Möglichkeiten kann das einzige Ziel nur der Klassenerhalt sein. In unserer Vorbereitung haben sich Licht und Schatten abgewechselt. Anfangs lief es gut, dann kam eine Krankheitswelle. Jetzt gilt es, so viele Punkte wie möglich zu holen und die Klasse zu halten.“

Zugänge: Massimo Sgroia (Mittelfeld, TSGV Waldstetten).

Abgänge: Max Berghaus (Mittelfeld, TV Straßdorf), Jonas Herbst (Mittelfeld, TSG Salach), Bastian Herr (Mittelfeld TV Straßdorf), Christian Schmohl (SC Geislingen).

TV Darmsheim (Tabellenplatz 15, 4 Punkte)

Spielertrainer Daniel Knoll: „Ich gehe davon aus, dass Weilimdorf das wuppt. Es war die Mannschaft, die im Spiel gegen uns am stärksten war, sie haben eine gute Breite und mit ihrem Kunstrasen einen Spielstil, der schwer zu knacken ist. Wir werden trotz des Rückstandes, solange es rechnerisch noch möglich ist, alles in die Waagschale werfen, um den Klassenerhalt noch zu schaffen. Wir werden es probieren und Gas geben.“

Zugänge: Felix Raith (Mittelfeld, SV Rohrau).

Abgänge: Emanoel Bushaj (Mittelfeld, VfR Neumünster), Felix Bushaj (Abwehr, VfR Neumünster), Giuseppe Fiore (TSV Waldenbuch), Eren Berkan Yilmaz (Mittelfeld, SV Althengstett).

SV Rohrau (Tabellenplatz 16, 2 Punkte)

Spielertrainer Maximilian Geiger: „Donzdorf und Weilimdorf haben aktuell die besten Karten. Aber ich denke auch, dass Sindelfingen noch mal oben anklopfen wird, die fand ich schon in der Hinrunde stark. Für uns sollte das Ziel sein, zunächst den ersten Sieg zu holen. Wir sind realistisch und wissen, dass es sehr schwierig wird, noch mal an die Nicht-Abstiegsplätze heranzukommen. Wir wollen uns mit dem Kader, den wir auch in der Hinrunde zur Verfügung hatten, stabilisieren und die Erfahrung mitnehmen.“

Zugänge: –

Abgänge: Felix Raith (Mittelfeld, TV Darmsheim), Salvatore Fiscella (Angriff, Fußballpause).