Hohe Unsicherheit, Arbeitskräftemangel und sparsame Verbraucher: Auch Brüssel zeichnet ein eher trübes Bild für die deutsche Wirtschaft. Wie sieht es in der Europäischen Union insgesamt aus?

dpa 15.11.2024 - 10:30 Uhr

Brüssel - Auch die EU-Kommission geht von einem leichten Schrumpfen der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr aus. In einer in Brüssel vorgelegten Schätzung prognostiziert die Behörde der größten Volkswirtschaft der EU einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im laufenden Jahr um 0,1 Prozent. Bei ihrer vorherigen Prognose im Mai war sie für 2024 noch von einem minimalen Wachstum von 0,1 Prozent ausgegangen. Als Gründe werden etwa eine schwache Nachfrage nach Industrieerzeugnissen, hohe Unsicherheit, Arbeitskräftemangel sowie eine hohe Sparquote der Verbraucher genannt. Für 2025 erwartet die EU-Kommission ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in der Bundesrepublik um 0,7 Prozent.