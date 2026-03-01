Der Tod Chameneis stürzt den Iran in eine ungewisse Zukunft. Viele Menschen hoffen auf einen Machtwechsel und bessere Zeiten. Zugleich wächst die Sorge vor Instabilität und Chaos.
01.03.2026 - 09:52 Uhr
Teheran - Ein Land zwischen Trauer und Jubel, zwischen Hoffnung und Angst: Nach dem Tod des Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei sind die Gefühle der Menschen im Iran gespalten. Als erste Gerüchte über Chameneis Tod kursierten, brachen in Teheran lautstarke Jubelfeiern aus. Aber nicht alle trauen sich, ihre Freude offen zu zeigen. Die 23‑jährige Sadaf und ihre Freundinnen versuchen, ihr Gefühl zu verbergen: "Wir tragen Schwarz, aber in uns ist es bunt", sagt die Architekturstudentin.