Vor genau dreieinhalb Jahren, am 24. Februar 2022, startete Russland seinen Angriffskrieg. Selenskyj geht davon aus, dass bereits in den kommenden Tagen Sicherheitsgarantien vereinbart werden können.
24.08.2025 - 02:55 Uhr
Kiew - Dreieinhalb Jahre nach Beginn der russischen Invasion in sein Land geht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj davon aus, dass bereits in den kommenden Tagen Sicherheitsgarantien für die Zeit nach dem Krieg vereinbart sein werden. "Derzeit arbeiten die Teams der Ukraine, der Vereinigten Staaten und der europäischen Partner an deren Ausgestaltung. Alle Entwicklungen werden in den kommenden Tagen abgeschlossen sein", schrieb Selenskyj auf der Plattform X.