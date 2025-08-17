Tausende fordern auf den Straßen in Tel Aviv ein Ende des Gaza-Kriegs, die Führung des Landes bereitet die Ausweitung vor. Viele Menschen in dem Küstengebiet werden ihre Wohnorte aufgeben müssen.
17.08.2025 - 04:01 Uhr
Tel Aviv - Vor der geplanten Ausweitung des Gaza-Kriegs auf dicht besiedelte Gebiete wie die Stadt Gaza bereitet Israel die Umsiedlung von Palästinensern innerhalb des abgeriegelten Küstenstreifens vor. Die Militärbehörde Cogat teilte auf der Plattform X mit, am Sonntag werde die Lieferung von Zelten und Ausstattung für die Unterkünfte wieder aufgenommen. Dies sei Teil der Vorbereitung der Evakuierung der Bevölkerung aus Kampfgebieten.