Nach ihren gegenseitigen Attacken verkünden Israel und der Iran eine Feuerpause. Die Lage bleibt aber volatil. Beide Seiten drohen bei neuen Verstößen mit noch härteren Schlägen.
09.06.2026 - 04:05 Uhr
Tel Aviv/Teheran - Nach einer neuen gefährlichen Eskalation im Konflikt zwischen dem Iran und Israel haben die Erzfeinde ihre wechselseitigen Angriffe vorerst wieder eingestellt. Beide Seiten drohten jedoch im Fall von Verstößen gegen ihre jeweiligen Bedingungen mit noch härteren Kämpfen. Die ersten gegenseitigen Angriffe seit zwei Monaten drohten, US-Präsident Donald Trumps Bemühungen zur Beendigung des Iran-Kriegs zu untergraben.