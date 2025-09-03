Israels Regierungschef Netanjahu sieht den Gaza-Krieg vor der entscheidenden Phase. Für die geplante Einnahme der Stadt Gaza im Norden werden weitere Reservisten einberufen. Doch es regt sich Unmut.
03.09.2025 - 05:39 Uhr
Tel Aviv/Gaza - Israels Armeechef hat mit Beginn der Mobilisierung Zehntausender Reservisten für die geplante Einnahme der Stadt Gaza angekündigt, die Kampfeinsätze auszuweiten. "Wir haben die Bodenoperation in Gaza bereits begonnen", sagte Generalstabschef Ejal Zamir vor einberufenen Reservisten. "Wir dringen bereits in Gebiete vor, die wir noch nie zuvor betreten haben." Die Kommandeure haben jedoch Medienberichten zufolge Schwierigkeiten dabei, genügend meldewillige Reservisten zu finden.