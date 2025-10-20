Die vor gut einer Woche vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas weckte die Hoffnung, dass der Gaza-Krieg endlich zu Ende sei. Neue Angriffe zeigen, wie fragil das Abkommen ist.
20.10.2025 - 05:27 Uhr
Gaza - Nach den schwersten Luftangriffen Israels seit Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen als Reaktion auf Beschuss seiner Soldaten bemühen sich die regionalen Mächte um Sicherung des fragilen Abkommens. Israel und die islamistische Hamas gaben beide Erklärungen ab, dass sie sich zur Waffenruhe bekennen - nachdem sie der Gegenseite jeweils Verstöße vorgeworfen hatten. Die Angriffe waren die erste große Krise seit der Einigung auf das mühsam ausgehandelte Abkommen.