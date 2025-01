Palästinenser kehren in den Norden Gazas zurück

In endlosen Schlangen ziehen die vertriebenen Bewohner Gazas in ihre verwüsteten Wohngebiete im Norden zurück. Zur gleichen Zeit fiebern in Israel Angehörige der Hamas-Geiseln ihrer Rückkehr entgegen.

dpa 28.01.2025 - 04:44 Uhr

Gaza - Während Hunderttausende palästinensische Vertriebene in ihre verwüsteten Wohngebiete im Norden des Gazastreifens zurückkehren, warten die Menschen in Israel auf die Rückkehr weiterer nach Gaza entführter Geiseln. Videoaufnahmen in sozialen Medien zeigten kilometerlange Schlangen von Menschen im zerstörten Gazastreifen, die zu Fuß über eine ausgewiesene Route am Meer unterwegs waren. Unbestätigten Berichten zufolge gab es währenddessen trotz der geltenden Waffenruhe erneut Tote durch israelische Angriffe. Israels Armee wollte die Berichte prüfen.