Israel droht mit der Einnahme der Stadt Gaza. Angehörige der Geiseln befürchten das Schlimmste. Nun spricht US-Präsident Trump eine «letzte Warnung» an die Hamas aus. Gelingt doch noch ein Deal?
Gaza - Mit einer "letzten Warnung" von US-Präsident Donald Trump an die islamistische Terrororganisation Hamas will Washington kurz vor Israels drohender Großoffensive in der Stadt Gaza eine diplomatische Lösung erzwingen. Israel habe seine Bedingungen akzeptiert, es sei an der Zeit, dass auch die Hamas sie akzeptiere, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Das ist meine letzte Warnung, es wird keine weitere geben!" Die Hamas zeigte sich kurz darauf zu "sofortigen Verhandlungen" bereit. Man begrüße "jeden Schritt, der dazu beiträgt, die Aggression gegen unser Volk zu beenden".