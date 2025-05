Die Ukraine kämpft nach eigenen Angaben auch noch auf russischem Gebiet. Selenskyj betont, es gehe um den Schutz zwei wichtiger Städte.

dpa 22.05.2025 - 05:28 Uhr

Kiew - Die Ukraine besetzt eigenen Angaben zufolge immer noch Gebiete auf russischem Boden - und widerspricht damit Berichten aus Moskau. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner Videobotschaft am Abend, es werde weiter in den russischen Gebieten Kursk und Belgorod gekämpft. Letzteres geschehe zum Schutz der ukrainischen Städte Sumy und Charkiw. Derweil meldete Russland auch in der Nacht ukrainische Drohnenangriffe auf die Hauptstadt Moskau.