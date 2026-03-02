Zwischen Iran und Oman verläuft eine Lebensader der Weltwirtschaft. Wird der Seeweg blockiert, ist das weit über die Region hinaus spürbar – auch für Wirtschaft und Verbraucher in Deutschland.
02.03.2026 - 15:07 Uhr
Berlin - Am Wochenende haben Israel und die USA den Iran angegriffen. Der Iran reagierte nicht nur mit Gegenangriffen. Er schränkte auch den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ein, eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Energiehandels. Folgen des Kriegs im Nahen Osten könnten damit weltweit spürbar werden.