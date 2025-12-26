Lage in Syrien Ein Jahr nach dem Assad-Sturz ist nichts klar
Als die jahrzehntelange Diktatur des Assad-Clans beendet wurde, war die Begeisterung in Syrien und im Ausland groß. Doch inzwischen überwiegt die Ernüchterung.
Deutschlands Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) ist recht optimistisch, wenn sie auf Syrien blickt: „Wir sehen viele Fortschritte: beim Wiederaufbau der Infrastruktur, bei der Wiederherstellung der Wasserversorgung, in unseren Klinikpartnerschaften – und in den politischen Übergangsprozessen“.