Nach einem Hauseinsturz in Sachsen ist die Lage auch nach mehreren Stunden weiter unklar. Fünf Menschen, die möglicherweise in dem Haus waren, sind nicht erreichbar.
18.05.2026 - 23:25 Uhr
Görlitz - Nach dem Einsturz eines Gründerzeithauses im sächsischen Görlitz sind fünf Menschen nicht erreichbar. Es könne sein, dass sich diese zum Zeitpunkt des Einsturzes im Haus aufhielten, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Ob die fünf - oder andere verschüttete Menschen - sich unter den Trümmern befinden, war weiterhin unklar. Am Einsturzort hielt sich ein Mann auf, der seine Frau und seine Cousine in dem eingestürzten Gebäude vermutete.