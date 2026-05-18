Nach dem Einsturz eines Gründerzeithauses im sächsischen Görlitz läuft die Suche nach möglichen Opfern. Zeugen berichten von Explosionsgeräuschen und Gasgeruch. Noch ist vieles unklar.
18.05.2026 - 19:38 Uhr
Görlitz - Aus bislang ungeklärter Ursache ist in Görlitz ein Mehrfamilienhaus aus der Gründerzeit eingestürzt. Bislang sei unklar, ob Menschen verletzt oder gestorben seien, sagte eine Polizeisprecherin. Zeugen hätten von einer Explosion gesprochen und Gasgeruch wahrgenommen, sagte die Polizistin. "Das können wir alles so noch nicht verifizieren, wir müssen aber eine mögliche Gefährdung dadurch erst einmal ausschließen", sagte sie.