Nach einem Hauseinsturz in Sachsen wird zunächst von fünf Vermissten ausgegangen. Zwei von ihnen sind wohlauf. Sie waren zum Zeitpunkt des Unglücks nicht im Haus.
19.05.2026 - 00:48 Uhr
Görlitz - Nach dem Einsturz eines Gründerzeithauses im sächsischen Görlitz sind zwei von den ursprünglich fünf Vermissten wohlauf. Das teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Sie seien Gäste einer der Ferienwohnungen in dem Haus und hatten zum Zeitpunkt des Einsturzes noch nicht eingecheckt. Nun werde noch nach drei Personen gesucht, die nicht erreichbar seien, hieß es. Es könne sein, dass sich diese zum Zeitpunkt des Einsturzes im Haus aufhielten.