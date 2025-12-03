Nach einem infizierten Schwan in Hoheneck bleibt die Aufstallungspflicht entlang des Neckars strikt bestehen.
03.12.2025 - 09:03 Uhr
Im Landkreis Ludwigsburg ist der dritte Fall von Wildgeflügelpest bestätigt worden. Bei einem in Ludwigsburg-Hoheneck tot aufgefundenen Schwan wurde laut Landratsamt der Erreger der aviären Influenza nachgewiesen. Damit verschärft sich die Lage entlang des Neckars weiter. Bereits seit Dienstag dort eine umfassende Aufstallungspflicht für Geflügel, die vorläufig bis zum 15. Januar bestehen bleibt.