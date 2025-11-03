Israels Militärstaatsanwältin Yifat Tomer-Yerushalmi soll den Leak eines Video erlaubt haben, das die Misshandlung eines Häftlings durch Sicherheitskräfte zeigt.
Teile des Videos sind verpixelt, dennoch wirkt die Szene beklemmend: Vermummte Sicherheitsleute zerren einen Mann durch eine Halle, vorbei an Dutzenden Häftlingen, die bäuchlings auf dem Boden liegen. Was sie ihm anschließend antun, spielt sich hinter einem Sichtschutz ab. Doch die Vorwürfe sind erschütternd. Die israelischen Soldaten, die in dem Video zu sehen sind, sollen den palästinensischen Gefangenen geschlagen, getreten und mit einer Metallstange sexuell misshandelt haben. Das Video ist nicht neu – doch der politische Skandal darum ist es. Die Aufnahmen, die aus dem Gefangenenlager Sde Teiman im Süden Israels stammen, wurden bereits im August 2024 an den israelischen Fernsehsender Kanal 12 geleakt. Damals lösten sie scharfe Diskussionen aus über die Zustände in dem Lager. Kurz zuvor hatte die Staatsanwaltschaft bereits fünf Reservisten angeklagt: Sie sollen einem Gefangenen schwere Verletzungen zugefügt haben, darunter in der Lunge und im Enddarm. Das Video schien die Vorwürfe zu erhärten.