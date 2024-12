Die humanitäre Not im Sudan spitzt sich zu, warnen UN-Organisationen. Vier Monate nach der Hungersnot in Zamzam droht eine ähnliche Situation in anderen Regionen Nord-Darfurs und in den westlichen Nuba-Bergen.

red/epd 24.12.2024 - 17:41 Uhr

Die humanitäre Not im Sudan weitet sich nach Einschätzung von drei Organisationen der Vereinten Nationen aus. Vier Monate nach Bestätigung einer Hungersnot im Lager Zamzam im Bundesstaat Nord-Darfur zeichne sich dasselbe in weiteren Gebieten in Nord-Darfur und den westlichen Nuba-Bergen ab, erklärten die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), das Welternährungsprogramm (WFP) und Unicef am Heiligabend in einer in Rom und New York veröffentlichten, gemeinsamen Mitteilung. Der Zugang zu Nahrungsmitteln und Ernährung für Millionen von Menschen im ganzen Land drohe sich weiter zu verschlechtern