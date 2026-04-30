Lagerstandort bei Bondorf Rewe investiert 100 Millionen Euro in Logistikzentrum an der A 81
Das Lebensmittel-Unternehmen Rewe steckt viel Geld in die Erweiterung und Modernisierung des Lagerstandorts südlich von Bondorf.
Das Lebensmittel-Unternehmen Rewe steckt viel Geld in die Erweiterung und Modernisierung des Lagerstandorts südlich von Bondorf.
Das Logistikzentrum im Gewerbegebiet „Am Römerfeld“ ist wohlbekannt, lässt sich das gigantische Gebäude doch an der A81-Ausfahrt Rottenburg nicht übersehen. Nun wird dort saniert und erweitert. „Ein Spatenstich ist nicht nur ein Loch im Boden, er ist das sichtbare Zeichen dafür, dass aus Vertrauen, aus Planung und Verantwortung Zukunft entsteht“, ordnete Bondorfs Bürgermeister Bernd Dürr den symbolischen Bauauftakt am Mittwochmittag ein.