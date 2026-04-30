Lagerstandort bei Bondorf: Rewe investiert 100 Millionen Euro in Logistikzentrum an der A 81

Das Logistikzentrum im Gewerbegebiet „Am Römerfeld“ ist wohlbekannt, lässt sich das gigantische Gebäude doch an der A81-Ausfahrt Rottenburg nicht übersehen. Nun wird dort saniert und erweitert. „Ein Spatenstich ist nicht nur ein Loch im Boden, er ist das sichtbare Zeichen dafür, dass aus Vertrauen, aus Planung und Verantwortung Zukunft entsteht“, ordnete Bondorfs Bürgermeister Bernd Dürr den symbolischen Bauauftakt am Mittwochmittag ein.

Das Logistikzentrum in A81-Nähe war einst von der Firma Kriegbaum erbaut und kurz nach der Fertigstellung an die Metro AG verkauft worden. In einem Teilbereich ist die Rewe Group seit 2010 als Mieterin beheimatet. 2023 hat das Unternehmen den gesamten Standort von Invesco Real Estate, einem Spezialisten für Immobilieninvestments, gekauft. Statt 46 000 hat Rewe nun 77 500 Quadratmeter zur Verfügung.

Regionalleiter relativiert Investitionssumme

Um diese optimal zu nutzen, investiert Rewe rund 100 Millionen Euro – eine auf den ersten Blick gigantische Summe, die Bastian Wimmer, Rewe-Logistikleiter für die Region Südwest, jedoch relativiert: Für ein komplett neues Regionallager samt Grunderwerb und Automatisierung würde das Handelsunternehmen mit Summen zwischen 450 und 500 Millionen Euro rechnen, ordnet er die Dimension der Investition ein.

In mehreren Abschnitten werden die beiden Gebäudeteile nun kernsaniert inklusive sämtlicher technischer Ausstattungen und dabei die verschiedenen Sortimente neu sortiert. Zuerst ist das westliche Lager an der Reihe, das zuletzt die LGI Logistics Group beherbergt hat und aktuell komplett leer steht. Nach dessen Modernisierung zieht dort das Trockensortiment, also haltbare Produkte wie Zucker, Mehl, Reis, Nudeln, Konserven und Gewürze aus dem bisherigen Bestandsgebäude ein. Anschließend werden dort das Tiefkühl-, Fleisch-, Frische- und abschließend das Obstlager sukzessive modernisiert und erweitert.

Mehrere kleinere Anbauten sind ebenso geplant, unter anderem wird ein Verbindungsbau zwischen den bisher getrennten Gebäuden entstehen. Auch bei der Zufahrt und der Verkehrsführung auf dem Gelände gibt es Veränderungen. So entstehen im Westen eine neue Pforte und weitere Warteplätze für Lkws, um den Parkdruck im Gewerbegebiet zu reduzieren. Dort sind auch Sozialräume samt Sanitärräumen für die Fahrer vorgesehen.

Als „Operation am offenen Herzen“ beschrieb Lagerleiter Michael Schnurr das Bauvorhaben, denn der normale Logistikprozess muss während der ganzen Bauphase bis 2029 aufrechterhalten werden. Rund 350 Kunden in der Region Stuttgart werden aus dem Regionallager, in dem rund 10 000 Artikel vorrätig sind, beliefert. Rewe beschäftigt in Bondorf 600 eigene Mitarbeiter sowie rund 200 weitere, unter anderem Kraftfahrer von anderen Speditionen.

Standort „bis 2025 sehr gut aufgestellt“

Nach Abschluss der Erweiterung können zukünftig zusätzliche Rewe-Märkte unter anderem im Raum Ludwigsburg von hieraus beliefert werden, wozu zusätzliche Mitarbeiter benötigt werden, erklärte der Standortleiter. Wegen der bisher begrenzten Flächen in Bondorf seien diese in den letzten Jahren von Wiesloch aus versorgt worden.

Mit der Erweiterung sei der Standort „bis 2045 sehr gut aufgestellt“, machte Bastian Wimmer deutlich. Er und Bürgermeister Dürr betonten zudem die Bedeutung des Standorts für die Versorgungssicherheit im Großraum Stuttgart und hoben beide außerdem besonders hervor, wie konstruktiv von vertrauensvoll die Zusammenarbeit aller am Genehmigungsverfahren beteiligten Akteure gewesen sei.