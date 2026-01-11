Die Familie Borromeo, der die gleichnamigen Inseln gehören, will ihr Know-how bei der Vermarktung der Kleinode im Lago Maggiore nutzen.
11.01.2026 - 11:02 Uhr
Die Borromäischen Inseln im Lago Maggiore sind ein wahres Paradies für Natur-, Kunst- und Kulturliebhaber. Das milde Mikro-Klima lässt in den üppigen subtropischen Gärten Kamelien, Magnolien, Zitrusbäume, Kakteen und Palmen gedeihen. Hunderttausende Besucher zieht es jedes Jahr allein in die Pflanzenwelt und den Renaissance-Palast auf der zweitgrößten Insel Isola Bella.