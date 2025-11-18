Ein 81-Jähriger geht im Schlafzimmer mit einem Fleischklopfer auf seine Frau los. Was hinter dem dramatischen Angriff steckt – und wie das Opfer der Attacke sich retten konnte.
18.11.2025 - 15:52 Uhr
Weil er versucht haben soll, seine schlafende Frau mit einem Fleischklopfer zu erschlagen, ist Anklage gegen einen 81-Jährigen erhoben worden. Der Vorwurf lautet versuchter Mord mit gefährlicher Körperverletzung, wie die Staatsanwaltschaft Offenburg mitteilte. Motiv für die Tat soll unbegründete Eifersucht gewesen sein.