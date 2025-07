Eine falsche Entführungsstory beschäftigt die Polizei in Lahr. Stundenlang suchen Beamte eine angeblich entführte Frau.

red/dpa/lsw 10.07.2025 - 14:50 Uhr

Über Stunden hat die Polizei eine angeblich entführte Frau in Lahr (Ortenaukreis) gesucht. Wohl ein vorangegangener Beziehungsstreit habe für den großangelegten Einsatz gesorgt, teilte die Polizei mit. Am Ende wartete die 50-Jährige am Bahnhof.