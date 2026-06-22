Laienschauspiel Mainhardter Wald: Erst waren sie Rebellen, dann wurden sie Räuber

Ammertsweiler nahe Mainhardt, Theaterwiese am Gögelhof, eine Stunde vor Beginn der Aufführung: Das Räuberlager wimmelt von Menschen. Bauernkinder mir dreckverschmierten Gesichtern wuseln herum, Waschfrauen in Blusen und Schürzen stehen beieinander. Ein Mann in beeindruckender Uniform – schwarzes Wams mit roten Aufschlägen, weiße Weste, weiße Hosen, voluminöse Stulpenstiefel – unterhält sich lachend mit einem zerlumpten Bauern mit zottigem Haar. Der eine hat eine saure Gurke in der Hand, der andere ein Wurstbrot, beide beißen herzhaft hinein. Ein weiterer Bauer mit buschigem Vollbart bekommt gerade ein blaues Auge verpasst – mit Schminke und Pinsel. Alles Theater.

Wenn das Spiel beginnt, werden Bauern und Uniformierte erbitterte Feinde sein. Denn das Dutzend Musketiere des Theaterstücks ist der militärische Arm der Obrigkeit, die die armen Bauern auf den Höhen des Mainhardter Walds böse beutelt: Sie sollen mehr Frondienste leisten und mehr Steuern bezahlen als je zuvor. Das Militär hat der hohenlohische Landesfürst aus Pfedelbach heraufgeschickt, damit es holt, was ihm zusteht. Zur Not mit Gewalt oder damit, dass sie den Bauern ihre Vorräte und das Vieh wegnehmen. Die Bauern rebellieren, verjagen die Musketiere, und damit beginnt eine lange Geschichte. Eine Geschichte, die bis dato den Stoff für zwei Theaterstücke lieferte: „Die Räuber vom Mainhardter Wald“ wurde von 2004 bis 2014 gespielt. 2016 folgte „Aufstand im Mainhardter Wald. Von Rebellen zu Räubern“, das in diesem Sommer zum zehnten und letzten Mal auf dem Programm steht. Doch die Geschichte – so viel vorweg – wird weitergeschrieben: In der kommenden Saison von Ende Juni bis Anfang Juli 2027 gibt es ein neues Stück, das die nicht chronologisch inszenierte Trilogie voraussichtlich abschließt.

Die Kulissen werden immer spektakulärer

Das wuselige, von den Akteuren so genannte Räuberlager ist der Backstage-Bereich des Freilichttheaters am Gögelhof. Gespielt wird auf der Theaterwiese, im angrenzenden Waldstück haben sich die 140 Aktiven des Theatervereins ihren Rückzugsort gezimmert. Hier wird geschminkt, man wechselt allfällig die Kostüme, wenn man für mehr als eine Rolle eingeteilt ist, und man kann sich entlang des Waldrands unbeobachtet vom Publikum zwischen den Szenen bewegen, die sich über die Wiese verteilen und vor denen Zuschauerbänke aufgebaut sind. Die Bühnen mit Kulissen baut der Verein für jede Inszenierung mit viel ehrenamtlichem Engagement neu, und für jedes Stück werden sie etwas spektakulärer.

Im Zentrum des Räuberlagers steht in diesem Moment Wolfgang Truckenmüller. Würde er das, was er im Verein tut, hauptberuflich machen, könnte man ihn Theaterintendant nennen. Also zuständig für irgendwie alles. Außerdem ist der der Autor des aktuellen und des kommenden Stücks und spielt selbst eine Rolle: die eines Wirts, der seiner Dorfgemeinschaft die schlechte Nachricht überbringen muss, dass die Steuern erneut verdoppelt wurden.

Der Wirt, gespielt von Wolfgang Truckenmüller, überbringt schlechte Nachrichten. Foto: Gottfried Stoppel

Wolfgang Truckenmüller sammelt die Theatertruppe um sich, feuert sie an, „mit Überzeugung und positiver Energie“ in die gleich beginnende Vorstellung zu gehen. Und er findet die Zeit, zu erzählen wie der historische Stoff, den sie bespielen, über die Jahre um neuentdecktes Wissen ergänzt wurde. Es lässt die damaligen Ereignisse mittlerweile in einem ganz anderen Licht erscheinen. „Unser erstes Stück hatte ein 1986 erschienenes Buch als Basis. Ein Journalist aus Schwäbisch Hall hatte viele Fakten gesammelt und viele Akten gelesen zu den ,Räubern vom Mainhardter Wald‘, die 1760 erstmals in Erscheinung traten und deren Bande 1772 aufflog.“ In den über 200 Jahren dazwischen war diese Geschichte nahezu komplett in Vergessenheit geraten, wurde allenfalls schambehaftet hinter vorgehaltener Hand mündlich in den Dörfern tradiert. Wer wollte schon in einem „Räuberdorf“ wohnen oder einen Räuber in der Ahnentafel haben? „Während wir das erste Stück erfolgreich gespielt haben“, sagt Truckenmüller, „hat die Gemeinde Mainhardt anfangs der 2010er-Jahre die Historikerin Heike Krause beauftragt, die Ortsgeschichte gründlich zu bearbeiten und zu veröffentlichen.“ Die Historikerin grub sich noch tiefer in die Archive ein und setzte ein viel größeres Mosaik zusammen: Initialzündung des späteren Räubertums waren die hohe Steuerlast, die zunehmende Not der Menschen, die Steuerrebellion (man zahlte nicht und vertrieb die Steuereinnehmer immer wieder), das Scheitern auf dem Rechtsweg.

Die Prunksucht des Regenten

1745 hatte Joseph von Hohenlohe-Pfedelbach, ein katholischer Geistlicher, die Herrschaft im kleinen Fürstentum angetreten, zu dem auch der Amtsbezirk Mainhardt gehörte. In Mainhardt war man seit der Reformation evangelisch, und eigentlich galt Religionsfreiheit. Die katholischen Hohenloher Fürsten wollten aber den rechten Glauben stärken und vergaben in ihren Ländereien die wichtigsten Ämter an Katholiken. Noch übler für die Untertanen war aber die Prunksucht des neuen Regenten, der sich als Fürst von Rang inszenieren wollte. Unter anderem gab er für seine Residenz das Fürstenfass in Auftrag, ein riesiges Weinfass mit fast 65.000 Litern Volumen, das heute noch in Pfedelbach zu sehen ist. Große Ambitionen für einen Zwergstaat, dessen Bevölkerung fast nur aus Bauern bestand, die auf kargen Böden mehr schlecht als recht wirtschafteten.

Prunk kostet Geld, und dieses Geld sollten die Menschen in den Dörfern um Mainhardt mit immer höheren Steuern aufbringen: Die Last wuchs über die Jahre auf das teils Vierfache an. Sie suchten Unterstützung beim Herzog von Württemberg und klagten, vertreten von einem Mann aus ihrer Mitte, vor dem höchsten Gericht des Kaiserreichs in Wien. Alles vergebens: Nach Jahren des Verweigerns und Hoffens auf Gerechtigkeit ließ der Kaiser im Jahr 1755 wissen, alles sei rechtens und die Mainhardter Bauern seien ihre Steuern schuldig, die nun schnellstens getilgt werden müssten. Aus den Rebellen waren wieder Untertanen geworden. Das Schuldenabzahlen zog sich über mehr als zehn Jahre hin, in denen Armut und Hunger den Menschen das Leben zur Qual machten.

Etwa 60 Männer zählte die Bande

1760 wurde dann erstmals ein Überfall aktenkundig, der später den sogenannten Räubern vom Mainhardter Wald zugeschrieben wurde: Eine Gruppe von Männern drang nachts in ein Wirtshaus in Tüngental, fünf Kilometer östlich von Schwäbisch Hall, ein und raubte es aus. Vor den übrigen Häusern des Dorfs hatte die vielköpfige Bande Wachen aufgestellt. Sie trieben die Menschen, die auf die Hilferufe des Wirts reagierten, zurück hinter ihre Fenster und Türen. Aus verelendeten Untertanen waren Räuber geworden. Etwa 60 Männer zählte die Anklageschrift von 1773 zu dieser Bande, als ihr der Prozess gemacht wurde. Sie hausten nicht in Höhlen im Wald, sondern waren im Alltag Kleinbauern, Weber, Schuhmacher oder Tagelöhner. Wenn ihr Gewährsmann, der Mainhardter Wirt Heinrich Weiß, von einer lohnenswerten Beute erfuhr, rotteten sie sich zusammen, marschierten nachts zu den Tatorten, die immer weit entfernt waren, damit keine Spur nach Mainhardt führte. 1772 flog die Bande auf, und die Vergeltung der Obrigkeit war unerbittlich: 30 Männer wurden wegen Raub und Mord zum Tod verurteilt oder überlebten die Folter nicht, die ihre Geständnisse erzwingen sollte.

Man könnte nun fürchten, das Theaterstück sei ein moralinschweres Sozialdrama. Das ist es nicht. Wolfgang Truckenmüller bedient die ganze Klaviatur dessen, was man von einem unterhaltsamen Heimattheater erwartet: streut derbe Szenen ein, Sachen zum Lachen, mischt eine Liebes- und Eifersuchtsgeschichte unter. Untermalt wird der Unterhaltungswert von Musik: Jede Szene wird eingeleitet vom Ensemble „Gmender Geigerla“ mit zeitgenössischen Instrumenten und Melodien. Und wenn die Erzählerin Katja Kopf die Zuschauer von Szene zu Szene führt und die Überleitung spricht, tut sie das in Begleitung des Akkordeonspielers Albrecht Rühle. Auch privat hat Katja Kopf, von Beruf Direktorin eines Amtsgerichts, eine wahre Räubergeschichte zu erzählen: Sie ist eine Nachfahrin des Wirts und Richters Heinrich Weiß, der als Kopf und Strippenzieher der Räuber vom Mainhardter Wald galt. Er hielt sich stets im Hintergrund wurde für seine Rolle im realen historischen Sozialdrama nie persönlich belangt.

Termine Die Derniere des aktuellen Stücks ist an den kommenden Wochenenden bereits komplett ausverkauft. Für das Kinderstück „Der gestiefelte Kater“ gibt es an den Samstagen 27. Juni und 4. Juli noch Karten. Doch 2027 geht das historische Spektakel weiter: „Einmal Räuber – immer Räuber“ wird erzählen, wie jene Bandenmitglieder, die die Kerkerhaft überlebten oder sich durch Flucht der Verhaftung entzogen, mit ihren Familien in die Mainhardter Ortschaften zurückkehrten und ihren Platz in der Gesellschaft zurückeroberten. Mehr Informationen: www.laienschauspiel-mainhardt.de