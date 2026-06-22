Laienschauspiel Mainhardter Wald Erst waren sie Rebellen, dann wurden sie Räuber
Das Laienschauspiel Mainhardter Wald inszeniert an Sommerwochenenden das wilde und weithin unbekannte Schicksal seiner Vorfahren.
Das Laienschauspiel Mainhardter Wald inszeniert an Sommerwochenenden das wilde und weithin unbekannte Schicksal seiner Vorfahren.
Ammertsweiler nahe Mainhardt, Theaterwiese am Gögelhof, eine Stunde vor Beginn der Aufführung: Das Räuberlager wimmelt von Menschen. Bauernkinder mir dreckverschmierten Gesichtern wuseln herum, Waschfrauen in Blusen und Schürzen stehen beieinander. Ein Mann in beeindruckender Uniform – schwarzes Wams mit roten Aufschlägen, weiße Weste, weiße Hosen, voluminöse Stulpenstiefel – unterhält sich lachend mit einem zerlumpten Bauern mit zottigem Haar. Der eine hat eine saure Gurke in der Hand, der andere ein Wurstbrot, beide beißen herzhaft hinein. Ein weiterer Bauer mit buschigem Vollbart bekommt gerade ein blaues Auge verpasst – mit Schminke und Pinsel. Alles Theater.