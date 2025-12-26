Land bekommt den Euro Zeiten der Ungewissheit in Bulgarien
Überschattet von politischen Turbulenzen geht das Land in das neue Euro-Zeitalter. Ältere sehen dem Euro mit Sorgen entgegen, Jüngere drängen auf einen demokratischen Aufbruch.
Geduldig warten die Menschen vor der Nationalbank auf Bulgariens Zeitenwende – und das neue Geld. Er wolle sich das Startset mit den neuen Euro-Münzen „zur Erinnerung“ kaufen, sagt ein junger Mann mit Pudelmütze: „Für mich ist die Einführung des Euro positiv“. Auf den Euro habe er „20 Jahre lang gewartet“, bekennt der Rentner Aleksandar Lasarow. Verständnis für die Ängste der Euro-Skeptiker hat er nicht: „Das ist nur die Folge der Propaganda Moskaus“.