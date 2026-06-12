Turnusgemäß bekommt die Schönbuchbahn Geld vom Land. Damit sollen die Schienen instand gehalten werden.

Der Zweckverband Schönbuchbahn erhält vom Land eine Förderung in Höhe von 1.187.165 Euro für Instandhaltungsmaßnahmen, das gab jetzt die Böblinger Landtagsabgeordnete Regina Dvořák-Vučetić bekannt. Diese Förderung ist dringend notwendig, heißt es in der Mitteilung, denn bei der Schönbuchbahn waren im vergangenen Jahr durch Verschiebungen im Erdreich Gleise abgesackt, wodurch die Strecke zwischen Böblingen und Dettenhausen (Kreis Tübingen) teils gesperrt werden musste.

So werden mit der Förderung landesseitig eine Vielzahl von Instandhaltungsmaßnahmen unterstützt: Neben Sanierungen, Erneuerungen und Ausbesserungen an Bauwerken soll das Geld unter anderem auch für die Gleisunterhaltung, die Erneuerung und die Instandsetzung von Weichen eingesetzt werden.

Das Land investiert insgesamt 18 Millionen Euro

Darüber hinaus fließe das Geld in Stellwerksarbeiten, anteilige Planungs- und Ingenieurleistungen, die Instandhaltung der Fahrleitungsanlagen, die Ober- und Unterbauerneuerung im Bereich von Langsamfahrstellen und die Schienenbearbeitung.

Die Schönbuchbahn verkehrt zwischen Böblingen und Dettenhausen. Foto: Julia Theermann/Archiv

Das Geld wird turnusgemäß vergeben, teilt dazu das Landratsamt Böblingen mit, und werde jährlich beantragt.

Mit einem Gesamtvolumen von mehr als 18 Millionen Euro fördert das Verkehrsministerium die Instandhaltung und Verbesserung der Infrastruktur von nicht bundeseigenen Eisenbahnen (NE-Bahnen) und stärkt die kleineren Bahnen für die Zukunft.

Mit der Investition in den öffentlichen Personennahverkehr trägt die Landesregierung dazu bei, die Schieneninfrastruktur im Land zu verbessern. Die Zuständigkeit für die Infrastrukturen liegt bei den jeweiligen NE-Bahnen, die sich um den Ausbau und laufenden Unterhalt kümmern.