Turnusgemäß bekommt die Schönbuchbahn Geld vom Land. Damit sollen die Schienen instand gehalten werden.
12.06.2026 - 14:41 Uhr
Der Zweckverband Schönbuchbahn erhält vom Land eine Förderung in Höhe von 1.187.165 Euro für Instandhaltungsmaßnahmen, das gab jetzt die Böblinger Landtagsabgeordnete Regina Dvořák-Vučetić bekannt. Diese Förderung ist dringend notwendig, heißt es in der Mitteilung, denn bei der Schönbuchbahn waren im vergangenen Jahr durch Verschiebungen im Erdreich Gleise abgesackt, wodurch die Strecke zwischen Böblingen und Dettenhausen (Kreis Tübingen) teils gesperrt werden musste.