Zwei Projekte im Rems-Murr-Kreis werden vom Land finanziell unterstützt – eines richtet sich an queere Menschen, das andere an Geflüchtete.

Zwei Vereine im Landkreis erhalten Fördergelder in Höhe von insgesamt knapp 29 000 Euro für ihre Projekte. Laut einer Pressemitteilung der FDP-Landtagsabgeordneten Julia Goll und Jochen Haußmann sowie des FDP-Bundestagsabgeordneten Stephan Seiter werden das Rems-Queer-Projekt des Kreisjugendrings in Backnang sowie das Projekt „Fugees“ des Fellbacher Vereins Kubus unterstützt.

Der Kreisjugendring erhält 15 000 Euro für die Gründung eines Netzwerks und die Vorbereitung eines Kongresses im Rems-Murr-Kreis für queere Menschen. Nach Fellbach und in die Kasse des Vereins Kubus fließen 13 600 Euro. Im Mai 2024 hatte der Verein zuletzt rund 29 000 Euro zur Umsetzung eines Kinder- und Jugendprojekts in Langeoog aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bekommen. Das aktuell geförderte Projekt „Fugees“ richtet sich an Menschen mit Fluchterfahrung und hat das Ziel, sie in ein Ehrenamt zu bringen und so einen gesellschaftlichen Beitrag leisten zu können.

Insgesamt 24 Förderprojekte

Die Mittel stammen aus dem Etat des baden-württembergischen Sozialministeriums, genauer aus dem „Förderprogramm Gemeinsam engagiert in BW III“. Es umfasst insgesamt 24 Förderprojekte, davon zwei im Rems-Murr-Kreis. Nach Meinung der drei FDP-Politiker sind die aktuell vergebenen Fördergelder in Höhe von rund 29 000 Euro gut angelegt, denn „alles, was Integration und gesellschaftliche Teilhabe fördert, stärkt gleichzeitig die Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt“.