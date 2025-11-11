Mit bis zu 30 000 Euro jeweils fördert das Land Projekte gegen Einsamkeit. Durch den Ideenwettbewerb sollen Initiativen entstehen, die Menschen im Land zusammenbringen.
11.11.2025 - 17:10 Uhr
Fast jeder Dritte in Baden-Württemberg fühlt sich häufig einsam – acht Prozent davon stark. Deshalb startet die Landesregierung nun einen Ideenwettbewerb. Im Land gebe es bereits viele Initiativen und Aktivitäten, die Menschen dabei unterstützen, Kontakte zu knüpfen und Freunde zu finden. Laut Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) ist vor allem das direkte Umfeld der Betroffenen entscheidend – also die Kommunen, die Nachbarschaft, Familien und Freundeskreise. Die Landesregierung prämiert nun kreative Konzepte und Ideen, die neue Ansätze zur Bekämpfung von Einsamkeit erproben.