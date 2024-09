Der Gemeinderat von Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) beschließt, die Ausbildung einer Hausarztassistentin mit 25 000 Euro zu unterstützen. Damit leistet die Kommune Pionierarbeit im Landkreis.

Henning Maak 20.09.2024 - 16:26 Uhr

Die ärztliche Versorgung in Mundelsheim mit seinen rund 3400 Einwohnern ist mit zwei Hausärzten vor Ort und einem weiteren in Hessigheim derzeit gut. Allerdings droht diese in einigen Jahren schlechter zu werden, denn zwei der Mediziner haben bereits das 60. Lebensjahr erreicht. Um auf einen möglichen Notstand vorbereitet zu sein, war Patrick Delhey, Inhaber einer Praxis für Allgemeinmedizin in Mundelsheim, an Bürgermeister Boris Seitz herangetreten und hatte ihm einen Lösungsvorschlag unterbreitet. Der wurde nun im Gemeinderat öffentlich diskutiert.