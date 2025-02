Im Dauerkrach bei der Mercedes-Sportwagen-Tochter AMG trifft das Landesarbeitsgericht eine wegweisende Entscheidung: Es lehnt Anträge des Betriebsrats ab, den langjährigen Vorsitzenden auszuschließen.

Matthias Schiermeyer 28.02.2025 - 06:05 Uhr

Quasi unter dem hochwertig designten Blech mit hochgerüsteten Motoren rumort es bei Mercedes-AMG: Im Betriebsrat der Sportwagen-Marke von Mercedes-Benz herrscht am Sitz in Affalterbach seit vielen Jahren ein Kleinkrieg. Das aktuelle Gremium will seinen früheren langjährigen Vorsitzenden Ralf Eckstein loswerden. Nun hat sich das Landesarbeitsgericht (LAG) Baden-Württemberg damit befasst – und die Sache rechtlich entschieden.