Die Landesregierung schüttet 468 Millionen Euro für Schulbauprojekte aus – 75 Millionen fließen in den Kreis Ludwigsburg. Eine Schule profitiert davon besonders.
12.12.2025 - 07:00 Uhr
Die Landesregierung reagiert auf den Notstand im Bildungswesen in Baden-Württemberg und stellt 468 Millionen Euro für den Neubau und die Sanierung von Schulen bereit. Im Kreis Ludwigsburg profitieren davon besonders stark das Bildungszentrum West sowie die finanziell angeschlagene Stadt Ludwigsburg. Aber auch zwei Schulen in Schwieberdingen und Bönnigheim gehören zu den Gewinnern.