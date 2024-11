Die grün-schwarze Koalition muss im Landeshaushalt fast zwei Milliarden Euro einsparen. Dennoch wollen CDU und Grüne 300 zusätzliche Lehrerstellen schaffen. Über die Details wird noch verhandelt.

Bärbel Krauß 06.11.2024 - 16:42 Uhr

Zwar hat die jüngste Steuerschätzung ein 1,85-Milliarden-Euro-Loch in den Entwurf des Landeshaushalts gerissen, dennoch stehen die Chancen gut, dass Baden-Württemberg in den nächsten beiden Haushaltsjahren 300 zusätzliche Lehrkräfte einstellen wird, um die Unterrichtsversorgung stabil zu halten. Das wurde in den Beratungen der Haushaltskommission am Mittwochmorgen von den Vertretern der grün-schwarzen Koalition so ins Auge gefasst. Das Thema kam überraschend auf die Agenda. Dem Vernehmen nach haben Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Bedarf von Kultusministerin Theresa Schopper dringlich gemacht, weil es wegen wachsender Schülerzahlen ohne diese Aufstockung des Lehrpersonals zu Unterrichtsausfällen kommen würde.