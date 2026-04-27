Der preisgekrönte Saxofonist Magnus Mehl brillierte beim Miles Davis-Jubiläum in Sindelfingen. Ein Abend voller Spielfreude und Überraschungen.
27.04.2026 - 15:31 Uhr
Miles Davis und Bigband, das ginge eigentlich nicht zusammen, ließ STB Big Band-Leader Magnus Mehl am Samstagabend zu Beginn des Konzerts im Rahmen der Jazztage wissen. Schließlich war die stilprägende Trompeten-Koryphäe, die in diesem Jahr 100 geworden wäre, nicht unbedingt für das Musizieren in größeren Formationen bekannt. Da Mehl auch Teil der Festival-Band ist, die zum Hundertsten zusammenfand, lag es dennoch auf der Hand, diesen Abend mit der 18-köpfigen Bigband und dem Festival Quintett zu verbinden.