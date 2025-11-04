Hochbegabt und hochmotiviert: Im Landesjugendorchester spielen junge Spitzenmusiker mit viel Enthusiasmus und Talent. Am Freitag treten sie in Waiblingen auf.
04.11.2025 - 10:41 Uhr
Unglaubliche Spielfreude, Leidenschaft und Offenheit – wenn der Gastdirigent Christoph Altstaedt über das Landesjugendorchester spricht, gerät er ins Schwärmen: „Es ist einfach toll und sehr inspirierend.“ Die jungen Musikerinnen und Musiker des Auswahlorchesters sind gerade mal zwischen 13 und 20 Jahre alt und kommen aus ganz Baden-Württemberg. Vier von ihnen leben im Rems-Murr-Kreis.