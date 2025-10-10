Drohnen über Kasernen und Funkhäuser: Kommandeur Giss warnt vor unsichtbaren Angreifern und spricht sich für eine engere Zusammenarbeit von Polizei und Militär aus.
10.10.2025 - 07:31 Uhr
Baden-Württembergs oberster Soldat, Landeskommandeur Michael Giss, drängt angesichts einer Zunahme der Drohnensichtungen auf eine engere Zusammenarbeit von Polizei und Militär. „Es ist höchste Zeit, dass jetzt schnell Gesetze kommen, damit Polizei und Bundeswehr zusammenarbeiten, sich gegenseitig helfen und zügig gegen die Bedrohung vorgehen können“, sagte er dem SWR.