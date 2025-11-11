Seit Monaten warnt der Landeskommandeur der Bundeswehr, das Land müsse sich auf den Ernstfall vorbereiten. Bei einer Tagung zeigt sich, wie viel in Kommunen zu tun ist.
11.11.2025 - 14:56 Uhr
Dass Michael Giss keiner ist, der ein Blatt vor den Mund nehmen würde, weiß, wer dem Landeskommandeur der Bundeswehr in den vergangenen Monaten zugehört hat. Seit der Kapitän zur See das Amt vor einem Jahr übernommen hat, meldet er sich häufig und für manche immer noch ungewohnt deutlich zu Wort. So auch am Dienstag: „Ich bin zutiefst überzeugt. Die zivile Verteidigung muss politisch und in der öffentlichen Debatte ganz nach oben“, sagt Giss bei einer Fachtagung des „Staatsanzeigers“ zum Thema zivile Verteidigung.