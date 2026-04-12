Landesliga, Staffel II Viele Tore, zu viele Fehler – und am Ende keine Punkte für den VfL
In einer torreichen Begegnung kommt der VfL Sindelfingen gegen den TSV Bernhausen zwar mehrfach zurück – macht aber auch zu viele Fehler.
In einer torreichen Begegnung kommt der VfL Sindelfingen gegen den TSV Bernhausen zwar mehrfach zurück – macht aber auch zu viele Fehler.
Drei Tore erzielt, am Ende aber keine Punkte gewonnen. Der Fußball-Landesligist VfL Sindelfingen hat am Samstag gegen das Topteam vom TSV Bernhausen 3:5 (1:2) verloren.