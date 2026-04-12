Landesliga, Staffel II: Viele Tore, zu viele Fehler – und am Ende keine Punkte für den VfL

Drei Tore erzielt, am Ende aber keine Punkte gewonnen. Der Fußball-Landesligist VfL Sindelfingen hat am Samstag gegen das Topteam vom TSV Bernhausen 3:5 (1:2) verloren.

Bei bestem Fußballwetter nahm die Partie ohne langes Abtasten gleich Fahrt auf. Besonders der TSV Bernhausen legte vom Anstoß weg los wie die Feuerwehr. Nach Jamie-Noah Demirs Flanke wurde es das erste Mal gefährlich vor dem Tor von VfL-Torhüter Alexander Bachmann – und direkt im Anschluss nutzte Filip Jordacević einen Sindelfinger Abwehrfehler zur Führung der Gäste. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten.

Bereits fünf Minuten später gelang Aaron Biedma-Andrades nach Zuspiel von Tobias Kubitzsch der schnelle Ausgleich. „Nach einem unglücklichen Start sind wir gut ins Spiel zurückgekommen“, zeigte sich VfL-Trainer Thomas Siegmund mit der Reaktion seiner Mannschaft zufrieden. Danach passierte aber erst einmal wenig.

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Beide Abwehrreihen waren zunächst Herr der Lage. Die Gastgeber hatten zwar Vorteile, doch oft waren die Anspiele auf die VfL-Angreifer einen Tick zu lang oder die Offensivkräfte standen beim Abspiel im Abseits. Nur eine scharfe Hereingabe von Bünyamin Bakacs, die Kubitzsch in der Mitte knapp verpasste, sorgte ansatzweise für Gefahr. Deutlich brenzliger wurde es nach gut einer halben Stunde, als Ovidiu-George Sterian auf der Gegenseite nach einer Ecke knapp über das VfL-Gehäuse köpfte. Und wenig später lagen die Gastgeber nach einem Konter des TSV über Mihael Tomić und Lukas Walz erneut hinten.

Alexander Bachmann und VfL-Kapitän Nicolai Dittrich versuchten im Zentrum noch zu klären, doch Ivan Matanović bugsierte die Kugel nach wildem Gestochere am Ende zum 1:2 über die Linie. Die Führung der Gäste zur Pause war aufgrund der klareren Chancen nicht unverdient. Das sah auch Thomas Dietsche, der sportliche Leiter des VfL, so: „Nach dem Ausgleich waren wir zwar spielbestimmend, hatten aber keine zwingenden Chancen. Uns fehlt einfach noch die Konstanz und wir leisten uns zu viele Abwehrfehler.“

Und die Patzer wurden nicht weniger. In der 50.Minute, als Lukas Walz eine Flanke von Julijan Milos zum 1:3 in die Maschen setzte, war die Sindelfinger Deckung erneut unaufmerksam. „Diese Situation und auch die beim Tor zuvor kann man natürlich cleverer verteidigen“, klagte Siegmund und schüttelte den Kopf. Gleichzeitig lobte er aber auch die Angriffsbemühungen seines Teams: „Offensiv haben wir viele Lösungen gefunden.“ So auch beim Anschlusstreffer zum 2:3, den Tahir Bahadir per Lupfer nach einer Vorlage von Bakacs erzielte. Beim Kopfball von Bahadir war der VfL sogar nah am erneuten Ausgleich dran, aber wieder zogen die Filderstädter davon. Matanović holte auf der linken Strafraumseite schlitzohrig einen Freistoß heraus, den er selbst ausführte und im langen Eck versenkte.

„Selbst im Weg gestanden“

Doch noch gaben sich die Hausherren nicht geschlagen. Der kurz zuvor eingewechselte Arbes Bytyci erzielte aus halblinker Position mit einem sehenswerten Heber das 3:4. Kurz darauf patzten die Sindelfinger erneut. Nach einer weiteren Unachtsamkeit brachte Finn Edelmann einen TSV-Angreifer im Strafraum zu Fall und sah dafür die gelb-rote Karte. Matanović ließ sich die Chance beim nachfolgenden Strafstoß nicht entgehen und verwandelte humorlos zum 5:3-Endstand aus Sicht der Gäste.

„Wir sind uns teilweise selbst im Weg gestanden. Der TSV Bernhausen war heute cleverer und hat unsere Fehler eiskalt bestraft“, zollte Siegmund dem Gegner Respekt. Der VfL-Coach ergänzte: „Die beiden letzten Spiele haben gezeigt, wo wir uns in dem Prozess, in dem wir uns befinden, noch verbessern müssen.“ Vor der Partie gegen den TSV Bernhausen hatte der VfL gegen den GSV Maichingen verloren.

VfL Sindelfingen: Bachmann, Simao (87. Maraslioglu), Bakacs, Bahadir, Biedma-Andrades (66. Schuckenböhmer), Kubitzsch, Molitor (60. Gashi), Kilinc (80. Bytyci), Dittrich, Ademi (46. Gamuzza), Edelmann

Tore: 0:1 (1.) Jordacevic, 1:1 (6.) Biedma-Andrades, 1:2 (38.) Matanovic, 1:3 (50.) Walz, 2:3 (56.) Bahadir, 2:4 (73.) Matanovic, 3:4 (83.) Bytyci, 2:5 (85. FE) Matanovic

Zuschauer: 150

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte Edelmann (84./wiederholtes Foulspiel)