Landesliga Württemberg Landesligareif Dank Wenningers Gespür fürs Gefüge
Saisoncheck (3): Der GSV Pleidelsheim sorgte mit sieben Zugängen für noch mehr Impulse im Team und kann sich auf Torjäger Patrick Sirch verlassen.
Während die meisten seiner Trainerkollegen in der Ferienzeit mit reduziertem Personal arbeiten müssen und oft dezimiert in die neue Fußballsaison starten, ist Pleidelsheims Trainer Marcus Wenninger in der komfortablen Situation, zum Saisonauftakt am Samstag gegen die TSG Öhringen nur auf einen Spieler verzichten zu müssen. Zugang Marvin Porubek weilt noch im Urlaub. „In den kommenden Wochen werden uns nie mehr als zwei Spieler fehlen“, sagt Marcus Wenninger.