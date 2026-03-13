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  6. Der GSV Pleidelsheim hat Klassenerhalt wieder selbst in der Hand

Landesliga Württemberg Staffel 1 Der GSV Pleidelsheim hat Klassenerhalt wieder selbst in der Hand

Landesliga Württemberg Staffel 1: Der GSV Pleidelsheim hat Klassenerhalt wieder selbst in der Hand
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Die letzte Niederlage von Jan Schlipf (links) und dem GSV war gegen Löchgau.Foto: Baumann Foto:  

Das Team von Marcus Wenninger ist seit Ende Oktober in der Landesliga ungeschlagen und das soll auch nach dem Spiel gegen den TSV Ilshofen so bleiben.

Ende Oktober 2025 stand Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim noch abgeschlagen am Tabellenende. Ganze zwei Punkte hatte das Team von Marcus Wenninger damals auf dem Konto. Mittlerweile sind es 16 Zähler geworden und der GSV hat sich auf den Relegationsplatz vorgearbeitet. „Noch sind es 13 Spiele, das ist noch ein weiter Weg. Aber wir haben es jetzt selbst in der Hand, die Klasse zu halten. Das sah vor vier Monaten noch ganz anders aus“, betont Wenninger. Seit der 1:3-Niederlage in Löchgau Ende Oktober sind die Gelb-Schwarzen ungeschlagen.

 

Am vergangenen Wochenende gelang ein 3:2-Sieg gegen die SG Weinstadt. Nun steht am Samstag (14 Uhr) das Auswärtsspiel beim TSV Ilshofen an. „Das wird ein ganz anderes Spiel als vergangene Woche. Weinstadt ist sehr torgefährlich, kassiert aber auch viele Tore. Islhofen ist das andere Extrem.

Gegner ist bei Standards gefährlich

„Sie sind in der Defensive sehr stabil, schießen aber wenige Tore. Dort werden wir nicht zu so vielen Möglichkeiten kommen wie gegen Weinstadt. Ein 4:3 wird es nicht geben“, ist sich Wenninger in seiner Prognose vor der Begegnung sicher.

Die wenigen Möglichkeiten, die sich für sein Ensemble ergeben, müssten daher effektiv genutzt werden. Besonders bei Standards gelte es, umsichtig zu agieren. „Ilshofen war zuletzt häufiger nach Einwürfen erfolgreich“, so Wenninger. Es gelte, geduldig zu spielen und gegen die körperlich robuste Mannschaft der Gastgeber zu bestehen.

Personell gehen die Pleidelsheimer mit demselben Kader in die Begegnung gegen den Tabellensiebten wie zuletzt gegen die SG Weinstadt. Damals standen 15 Feldspieler zur Verfügung, so wird es auch am kommenden Spieltag sein.

Der Ausfall mehrerer Stammspieler konnte bislang sehr gut kompensiert werden. Dies soll auch in Ilshofen wieder funktionieren. Die Mannschaft, so der Trainer, gehe zuversichtlich in das Spiel und hofft auf die nächsten Punkte..

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