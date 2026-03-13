Landesliga Württemberg Staffel 1 Der GSV Pleidelsheim hat Klassenerhalt wieder selbst in der Hand
Das Team von Marcus Wenninger ist seit Ende Oktober in der Landesliga ungeschlagen und das soll auch nach dem Spiel gegen den TSV Ilshofen so bleiben.
Das Team von Marcus Wenninger ist seit Ende Oktober in der Landesliga ungeschlagen und das soll auch nach dem Spiel gegen den TSV Ilshofen so bleiben.
Ende Oktober 2025 stand Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim noch abgeschlagen am Tabellenende. Ganze zwei Punkte hatte das Team von Marcus Wenninger damals auf dem Konto. Mittlerweile sind es 16 Zähler geworden und der GSV hat sich auf den Relegationsplatz vorgearbeitet. „Noch sind es 13 Spiele, das ist noch ein weiter Weg. Aber wir haben es jetzt selbst in der Hand, die Klasse zu halten. Das sah vor vier Monaten noch ganz anders aus“, betont Wenninger. Seit der 1:3-Niederlage in Löchgau Ende Oktober sind die Gelb-Schwarzen ungeschlagen.