Landesliga Württemberg Staffel 1: Der SGV Pleidelsheim verpasst den ganz großen Coup

Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim zeigte gegen Tabellenführer SKV Rutesheim am Sonntagnachmittag eine starke Leistung. Für etwas Zählbares reichte es am Ende aber dennoch nicht. Die Rutesheimer gewannen mit 3:2 und verteidigten damit Platz eins.

Freude über Pleidelsheimer Ausgleich dauert nur vier Minuten Laurin Stütz hatte die Gäste in der achten Minute in Führung gebracht. Dominik Kaiser glich Mitte der ersten Halbzeit aus (23.), ehe Hannes Obert in der Nachspielzeit für die erneute Führung der Rutesheimer sorgte (45.+4). In einem kampfbetonten Spiel erspielten sich die Pleidelsheimer mehrere gute Möglichkeiten und kamen durch Patrick Sirch auch zum verdienten 2:2-Ausgleich (73.). Die Freude darüber währte jedoch nur vier Minuten. Dann sorgte Maxim-Maurice Russ für das 3:2 des Spitzenreiters.

Bis zum Schluss kämpften die Gastgeber darum, noch etwas Zählbares zu Hause zu behalten. Robin Bender traf mit einem Freistoß genau das Lattenkreuz, von wo der Ball zurück ins Feld sprang. „Diese Niederlage schmerzt sehr, weil wir ein herausragendes Spiel gemacht haben und mindestens einen Punkt verdient haben. Einen Unterschied zwischen Platz eins und Platz 14 habe ich nicht gesehen“, sagt Pleidelsheims Trainer Marcus Wenninger.

Direkter Nichtabstiegsplatz vier Punkte entfernt

Seine Mannschaft habe zweimal einen Rückstand egalisiert und hätte auch den Big Point landen können. Dennoch macht der Auftritt gegen ein Top-Team dem GSV Mut. „Wir haben es immer noch selbst in der Hand, mindestens den Relegationsplatz noch zu erreichen“, betont Wenninger. Der Rückstand auf den 13. Rang beträgt einen Punkt. Der erste Nichtabstiegsplatz, den der TSV Crailsheim belegt, ist vier Punkte entfernt.

GSV Pleidelsheim: Schüler – Kevin Sirch, Kaiser, Weindl – Bender, Schlipf (75. Igwe), Ranzinger (46. Müller), Pfeiffer (57. Tränkle) – SlaLwig, Hachmann, Patrick Sirch.