Landesliga Württemberg Staffel 1 Der SGV Pleidelsheim verpasst den ganz großen Coup
Das Team von Coach Marcus Wenninger muss sich Landesliga-Spitzenreiter SKV Rutesheim knapp mit 2:3 geschlagen geben und wird für Aufholjagd nicht belohnt.
Das Team von Coach Marcus Wenninger muss sich Landesliga-Spitzenreiter SKV Rutesheim knapp mit 2:3 geschlagen geben und wird für Aufholjagd nicht belohnt.
Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim zeigte gegen Tabellenführer SKV Rutesheim am Sonntagnachmittag eine starke Leistung. Für etwas Zählbares reichte es am Ende aber dennoch nicht. Die Rutesheimer gewannen mit 3:2 und verteidigten damit Platz eins.