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  6. Individuelle Fehler beenden Serie des GSV Pleidelsheim

Landesliga Württemberg Staffel 1 Individuelle Fehler beenden Serie des GSV Pleidelsheim

Landesliga Württemberg Staffel 1: Individuelle Fehler beenden Serie des GSV Pleidelsheim
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Auch GSV-Torjäger Patrick Sirch ging beim 0:5 in Ilshofen leer aus. Foto: Baumann

Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim unterliegt beim TSV Ilshofen nach einer fehlerhaften ersten Halbzeit mit 0:5 (0:4) und verteilt Ostergeschenke.

Eine deutliche Niederlage musste Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim am Samstagnachmittag beim TSV Ilshofen hinnehmen. „Dabei war der Gegner keine fünf Tore besser als wir. Wir haben allerdings bei den ersten drei Gegentoren bereits Ostergeschenke verteilt“, so Pleidelsheims Trainer Marcus Wenninger.

 

So wurde den Torschützen zweimal der Ball quasi direkt vor die Füße gelegt: Beim 1:0 durch Moritz Linder (3.) und beim 3:0 durch Maximilian Krieger (23.). Beim 2:0 brachte Lars Fischer einen Ball auf das Tor von Magnus Schüler, den der Pleidelsheimer Keeper für nicht so gefährlich einschätzte, als er sich letztlich doch erwies. So griff er zu spät ein (18.). „So lagen wir 0:3 hinten, als es eigentlich auch noch 0:0 hätte stehen können“, fasst Wenninger die ersten 25 Minuten der Begegnung zusammen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Lindner auf 4:0 (45.+1).

Pleidelsheims Trainer Marcus Wenninger (rechts) analysiert die Niederlage nüchtern. Foto: Baumann

Von den groben individuellen Fehlern abgesehen hatte sich die Begegnung ähnlich entwickelt, wie vom Pleidelsheimer Trainer erwartet: Auf dem großen Rasenplatz musste viel Laufarbeit investiert werden, um überhaupt zu Gelegenheiten zu kommen. Viele Möglichkeiten ergaben sich jedoch nicht. Bereits zur Pause war den Gelb-Schwarzen, die kurzfristig noch auf den erkrankten Mirsad Vejselovic verzichten mussten, bewusst, dass sie keine Punkte mit nach Hause nehmen würden. Das Ziel für die zweite Halbzeit bestand nun darin, trotz des Rückstands gut mitzuspielen. Dies gelang den Gästen.

Wenniger freut sich jetzt auf Tabellenführer

Zwar kam der TSV Ilshofen noch zum 5:0 durch Tim-Luca Laidig (83.), doch agierten die Pleidelsheimer in den zweiten 45 Minuten spielerisch auf Augenhöhe mit den Gastgebern. Mit der Auswärtsniederlage endet die Erfolgsserie des GSV, die das Team vom letzten Platz bis auf Platz 13 führte. Trotz Enttäuschung über Verlauf und Ausgang des Spiels zeigte sich Wenninger gefasst. „Es gab auch 0:5-Niederlagen, die mehr geschmerzt haben. Uns war klar, dass unsere Serie nicht ewig dauern würde“, sagt er. Nun soll möglichst schnell wieder eine neue gestartet werden.

Einfach wird dies nicht, da am kommenden Wochenende der neue Tabellenführer SKV Rutesheim beim GSV zu Gast sein wird. „Die Vorfreude auf dieses Spiel ist groß. Wir haben ja auch schon früher gegen Mannschaften, die oben standen, gewonnen.“

GSV Pleidelsheim: Schüler – Kevin Sirch (75. Divkovic), Müller (84. Meier), Kaiser – Ranzinger, Schlipf (75. Igwe), Bender (63. Tutsch), Weindl – Slawig, Patrick Sirch, Hachmann.

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