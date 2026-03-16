Landesliga Württemberg Staffel 1 Individuelle Fehler beenden Serie des GSV Pleidelsheim
Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim unterliegt beim TSV Ilshofen nach einer fehlerhaften ersten Halbzeit mit 0:5 (0:4) und verteilt Ostergeschenke.
Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim unterliegt beim TSV Ilshofen nach einer fehlerhaften ersten Halbzeit mit 0:5 (0:4) und verteilt Ostergeschenke.
Eine deutliche Niederlage musste Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim am Samstagnachmittag beim TSV Ilshofen hinnehmen. „Dabei war der Gegner keine fünf Tore besser als wir. Wir haben allerdings bei den ersten drei Gegentoren bereits Ostergeschenke verteilt“, so Pleidelsheims Trainer Marcus Wenninger.