Landesligist GSV Pleidelsheim: Pleidelsheim belohnt sich mal wieder nicht

Einen starken Auftritt zeigte Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim gegen den SSV Schwäbisch Hall. Die Gelb-Schwarzen waren über weite Strecken der Begegnung spielbestimmend. Von Beginn an machten die Pleidelsheimer viel Druck und kamen allein in der ersten Viertelstunde zu fünf guten Gelegenheiten. Auch im weiteren Verlauf des Spiels hatten die Gastgeber mehr Torchancen als Schwäbisch Hall. Doch egal ob Aaron Hachmann, Patrick Sirch oder Robin Slawig den Ball aufs Tor brachten - ein Tor wollte dem GSV nicht gelingen. Mal strich der Ball knapp am Tor vorbei oder SSV-Keeper Yannik Pauels bekam den Ball noch irgendwie zu fassen. Mehr als einmal hatten die GSV-Anhänger den Torjubel schon auf den Lippen. Doch es sollte nicht sein. Selten kamen die Gäste einmal zu Entlastungsangriffen. Dann waren sie nach wenigen Spielzügen aber gleich gefährlich vor dem Pleidelsheimer Tor. So auch in der 26. Minute, als Dennis Koch das 1:0 für die Haller erzielte. GSV-Schlussmann Magnus Schüler hatte keine Chance, den Ball abzuwehren.

Team muss unverdiente Niederlage „aushalten“ Nach dem Seitenwechsel blieb das Team von Trainer Marcus Wenninger weiter spielbestimmend, auch wenn Torraumszenen zunächst etwas seltener wurden. Erst mit zunehmender Spielzeit kamen die Pleidelsheimerm vor allem über die rechte Seite wieder zu mehreren Gelegenheiten. Mitunter war es nur die sprichwörtliche Schuhspitze, die die Angreifer zu spät kamen. Oder die Gäste bekamen die Situation geklärt. So blieb es beim 0:1, durch das der GSV den Relegationsplatz einbüßte und auf Rang 14 abrutschte. „Wir waren klar bestimmend. Der Gegner profitierte, dass wir unsere Chancen nicht nutzen. Das Ergebnis fühlt sich sehr unverdient an, aber das müssen wir wir aushalten“, so Marcus Wenninger. GSV Pleidelsheim: Schüler – Kevin Sirch, Weindl (89. Kunberger), Tränkle, Müller – Slawig (80. Tutsch), Pfeiffer (70. Vejselovic), Schlipf – Bender, Hachmann, Patrick Sirch.